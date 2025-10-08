Güllü'nün ölümüne ilişkin bilirkişi incelemesi başlatıldı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine başlandı. Ayrıca 26 Eylül’de meydana gelen olay sonrası başlatılan soruşturmada adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan heyet dairede detaylı incelemelerde bulundu.
26 Eylül 2025'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşen ve gerçek adı Gül Tut olan "Güllü"nün yaşamını yitirmesinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma çerçevesinde oluşturulan bilirkişi heyetinde adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanı yer aldı. Heyet, olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu.
İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılarak çalışmaları takip etti.