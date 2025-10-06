Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı: Kazara düşme olasılığı güçlendi

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp kurumu raporu çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda Tut'un alkol veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için alınan numuneler, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından incelendi.

Analiz sonucu kanında 3,53 promil alkol tespit edilen Tut'un, iç organ parçalarında ve mide muhtevasındaki incelemede bir maddeye rastlanmadı.

"Bu bulgular, kazara düşme olasılığını güçlü şekilde desteklemektedir"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, müvekkili Gül Tut'un trajik vefatıyla alakalı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir."

Bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif yapacak

Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Altınova ilçesinde eşi tarafından uçurumdan itilerek hayatını kaybeden Semiha Sözer dosyasındaki adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanını bu soruşturmada da görevlendirdi.

Bu hafta içinde olay yerinde yapılacak keşif sonrası bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak. Ayrıca, evdeki ses ve harekete duyarlı güvenlik kamerası görüntüleri de incelenecek.