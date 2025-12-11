Güllü’nün şüpheli ölümünde ses çözümü: “Seni atacağım, bay bay”

51 yaşındaki, gerçek adı Gül Tut olan sanatçı, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olayın ardından yaşananları “elim bir kaza” olarak duyurmuş, kamuoyunda ise intihar mı, cinayet mi tartışmaları gündeme gelmişti.

Sabah’ta yer alan habere göre dosya, yapılan incelemelerin ardından “şüpheli ölüm”den cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü’nün evindeki güvenlik kamerası kayıtları, seslerin ayrıştırılması ve detaylı analiz için TÜBİTAK’a gönderildi.

Bu süreçte, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ölüm anında evde bulunduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları sırada polis ekiplerince “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. İkiliyi Yalova’dan İstanbul’a götüren araç sürücüsü ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dosyaya gizlilik kararı getirildi.

İddialara göre, olay gecesi yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra, kızı ve arkadaşı evin penceresi yere yakın olan odasına geçerek pencereyi açtı. Kayıtlarda, Güllü’nün her duyduğunda oynadığı belirtilen Roman havası “Malkara” açılıyor. Lavabodan çıktıktan sonra müziği duyan Güllü’nün “O ne lan?” diyerek odaya yöneldiği, burada yaşanan bir arbede sırasında Tuğyan Ülkem Gülter’in “Atacağım şimdi seni” dediği ve ardından pencereden aşağı itilme anının kayıtlara yansıdığı öne sürülüyor. Bu sırada “Hadi görüşürüz bay bay” sözlerinin de duyulduğu iddia edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dosyaya ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi” ifadelerini kullandı.