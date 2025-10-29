Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? Güllü öldürüldü mü, kim öldürdü? Güllü'nün kızının mesajları nedir?

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül sabah saatlerinde Yalova'daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümün ardından birçok iddia ortaya atıldı. "Güllü'yü çocukları öldürdü" paylaşımları yapıldı. Bugün yine sıcak bir gelişme yaşandı. Ferdi Aydın, olayın bir kaza olmadığını öne sürerek elindeki WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarını savcılığa delil olarak sundu.

Aydın’ın iddialarına göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesajlarda "Annemi öldürdüm" dediği öne sürülüyor. Ferdi Aydın, Tuğyan’ın katil olduğunu düşündüğünü belirterek, aile dostları Bircan Hanım’ın da itiraflarının bulunduğunu, Tuğyan’ın bu kadının telefonundaki kayıtları zorla sildirdiğini ancak mesajların bir kısmının kendisinde olduğunu ve dosyaya ekleneceğini dile getirdi.

En dikkat çekici iddialardan biri ise Tuğyan Ülkem'in eski sevgilisine ait ses kayıtlarının da olduğu yönünde. Ayrıca, Bircan Hanım’ın videosunda Tuğyan’ın, "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm" dediği öne sürülüyor. Aydın, tüm bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağını ve bundan sonrası için devletin elinde olduğunu söyledi.

"Savcı beni bırakır mıydı"

Ortaya atılan ağır iddialar sonrası Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak cevap verdi.

Gülter, yöneltilen suçlamalar ve mesajların kendisine ait olup olmadığı sorusuna, "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı" sözleriyle yanıt verdi.

Ferdi Aydın’ın suç duyurusu ve delil olarak sunduğu kayıtların incelendiği soruşturma kapsamında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışmaları sürüyor.