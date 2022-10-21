Gülşen için adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen hakim karşısına çıktı.

İlk kez savunma yapan Gülşen, "Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum." dedi.

Gülşen'in imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Şarkıcının yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor.