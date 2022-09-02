Gülşen için istenen ceza belli oldu
İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen için hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.