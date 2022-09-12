Gülşen'in 'ev hapsi' kararı kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen’in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

30 Nisan'daki konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin ardından Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan, İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan tensip zaptına göre, şüphelinin 'konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol şartının da devamına karar verildi.

Bugün ise Gülşen'in avukatının yeniden itirazı üzerine ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması, İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Verilen kararda ayrıca, Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı ile her perşembe günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Gülşen’in yargılanmasına ise İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Ekim saat 09.00'da başlanacak.