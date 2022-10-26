Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı 'şartlı' kaldırıldı

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri, 250 bin lira ‘güvence miktarı yatırmak’ şartıyla kaldırıldı.

Gülşen'in sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Gülşen 21 Ekim’de hakim karşısına çıkmış, yapılan duruşmada ise mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nun imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ancak ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vermişti.

Karar sonrası Gülşen, avukatları aracılığıyla yeniden itiraz etti. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararda ise sanık Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ilişkin karara yönelik itiraz kabul edildi.

Verilen kararda Gülşen’in, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin ‘güvence miktarı yatırmak’ şeklinde değiştirilmesine hükmedildi. Mahkeme, sanığa ayrıca 250 bin lira güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine de karar verildi.

Güvence miktarı yatırılıp ilgili makbuz mahkemeye ulaştığında, Gülşen’in ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılacak.