Gümrük diplomasisinde Irak ile ‘resmi’ adım atıldı

Türkiye, Irak’ta derinleşen bankacılık ve gümrük krizini çözmek amacıyla başlattığı diplomasi atağında ikinci aşamaya geçti. Dijital gümrük sistemi ASYCUDA’ya geçişte yaşanan aksaklıklar ve kur farkı mağduriyetini gidermek için düğmeye basan Türk tarafı, çözüm taleplerini Başbakan Sudani’ye iletti.

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye, ikinci büyük ihracat pazarı Irak’ta yaşanan ban­kacılık ve gümrük sistemin­deki sıkıntıları aşmak için diploma­si atağını hızlandırdı. Türkiye ta­rafı, Irak’ın dijital gümrük sistemi ASYCUDA’ya geçiş süreci ve bera­berinde getirdiği kur farkı mağduri­yetini gidermek amacıyla iş dünya­sının taleplerini içeren resmi yazıyı Türk Büyükelçiliği üzerinden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Su­dani’ye iletti. Geçtiğimiz hafta DE­İK Türkiye-Irak İş Konseyi Başka­nı Halit Acar, Irak Merkez Bankası Başkanı Ali el-Allak ile görüşerek, Türk iş dünyasının taleplerini içe­ren üç ana başlıktaki acil çözüm paketini sunmuştu.

Görüşmeye ilişkin DÜNYA’ya bilgi veren Ha­lit Acar, ASYCUDA sistemine ge­çiş sürecinin 6 ay ertelenip bir süre daha barkod sistemiyle devam edil­mesi, 1 Ocak öncesine ilişkin firma alacaklarının tamamlanması ve Irak’taki bankalardan Türkiye’deki şubelere dolar cinsinden doğrudan havale işlemlerinin gerçekleştiril­mesi taleplerini ilettiklerini açıkla­mıştı. DEİK tarafından “Türk-Irak İş Konseyi ve İş Dünyasının Talep­lerini İçeren Bilgi Notu” başlığıyla Irak Başbakanı Sudani’ye Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak gönderi­len resmi yazıda, “kritik üç başlık” detaylı bir şekilde ele alındı.

“Ödemeler bankacılık kanalından yapılabilsin”

Resmi yazıda ele alınan ilk baş­lıkta Türkiye’den giden ürünlerin ödemelerinin durduğuna atıfta bu­lunularak, “Bu da önümüzdeki gün­lerde ikili ticareti tamamıyla dur­ma noktasına getirebilecek önem­li bir sorunu teşkil ediyor. Türkiye Irak’ın en önemli 3’üncü ticaret or­tağıdır. Aylık 1 milyar dolarlık ihra­cat söz konusu.

Özellikle gıda, gi­yim, temizlik ve tüketim, mobilya gibi ürünlerde Türkler önemli bir pazar payına sahip. 1 Ocak 2026’da ASYCUDA ön gümrük beyanname­si ile ilgili tedbirin devreye alınma­sı ve IKBY ile bu alanda mutabakat sağlanamaması nedeniyle, Türki­ye’den ithalatla ilgili yurtdışı öde­meler bankacılık üzerinden yapı­lamıyor. Bankacılık kanalı dışında para transferi yapmak üzere piya­sadan döviz temin etmeye çalışan ithalatçılar, piyasadaki döviz tale­bini artırıyor.

2026 öncesi alacaklar için çözüm istendi

Öte yandan, Türkiye’den gelen sevkiyat akışı ciddi ve hızlı şekil­de bozulmaktadır. Bu da ürün stok­larında azalmaya veya belirsizliğe yol açıyor. Bunun da Irak’taki gıda, giyim, temizlik ürünleri ve benze­ri alanlarda fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendi­riliyor. Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde, tedarik zincirlerinde böylesine ciddi bir problemi biran önce ortadan kaldırmamız gereki­yor” ifadeleri yer aldı.

2026 öncesinde iletilen ürünle­rin ödemelerinin yapılmadığına vurgu yapılan ikinci başlıkta ise, “ASYCUDA ön gümrük beyanna­mesine ilişkin tedbir 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girmiş olma­sına rağmen, Aralık 2025 ve önce­si gerçekleşen ihracat sevkiyatları­nın ödemeleri de Gümrükler Genel Komisyonu ve Irak Merkez Banka­sı tarafından bekletiliyor. Söz ko­nusu sevkiyatlar Gümrükler Genel Komisyonu tarafından ayrı bir Ko­mite denetimine tabi tutuldu.

Bu Komite henüz işlemlere başlama­mış olup, komite inceleme süreçle­rinin uzun zaman alacağından en­dişe etmekteyiz. Komitenin işlem­leri mümkün olan en pratik şekilde ve acilen yerine getirmesine ihti­yaç duyuluyor” denildi. Suriye ro­tasının Türkiye-Irak arası mal taşı­maları açısından henüz yeterince güvenli olmadığına dikkat çekilen üçüncü başlıkta da “ASYCUDA ile ilgili çözümü aşmak adına Türk ihracatçılarına ürünlerini Irak’a Suriye üzerinden teslim etmele­ri önerilse de, Suriye’deki güvenlik durumu bu tür taşımalar için he­nüz belirsizliğini koruyor.

Haliha­zırda bu güzergah kullanılarak, çok istisnai durumlar haricinde, tran­sit taşıma yapılamıyor. Bu çerçeve­de, Suriye rotası bugün için alter­natif bir rota olarak görülmemeli. İleriki zamanlarda, güvenlik duru­munun netlik kazanması ile ayrıca değerlendirilebilir” denilerek, bu problemin Türkiye ve Irak arasın­da oluşmuş tedarik zincirine, her iki ülke ekonomisine, tüccarlara, tüketici ve vatandaşlara daha fazla zarar vermeden ivedi çözümünün beklendiği vurgulandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
