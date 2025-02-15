Gümrük ekiplerinden 655 bin liralık su kaplumbağası operasyonu
Sarp Gümrük kapısı, ilginç bir kaçakçılık girişimine ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları x-ray taramasında, 910 adet su kaplumbağası saptadı. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen kaplumbağaların toplam değerinin 655 bin lira olduğu açıklandı.
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Sarp Gümrük Sahası’nda görev yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir araçta yapılan x-ray taramasında şüphelendi.
Ekipler, yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 655 bin lira değerinde 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.