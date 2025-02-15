Gümrük ekiplerinden 655 bin liralık su kaplumbağası operasyonu

Sarp Gümrük Sahası’nda görev yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir araçta yapılan x-ray taramasında şüphelendi.

Ekipler, yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, 655 bin lira değerinde 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.