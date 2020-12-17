Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı, hayatını kaybetti  

NECATİ TUZCU-RİZE

42’nci Hükümet'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan, Çaykur Rizespor’un eski başkanlarından Tuncay Mataracı 85 yaşında hayatını kaybetti. Mataracı, COVID-19 tedavisi görüyordu.

Mataracı, 1977 genel seçimlerinde Rize Adalet Partisi milletvekili seçildi. Güneş Motel Olayı olarak bilinen görüşmelerden sonra Adalet Partisi'nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükümet kuran 11 milletvekilinden biri oldu. Ecevit başkanlığında kurulan 42’nci hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapmıştı.