Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 400 bin şikayet

14 Nisan 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Vekili Adem Başar, bakanlığın şikayet sistemine gelen 400 bin şikayetin yüzde 95’ini SMS, yüzde 5’inin de sesli arama ve e-mail şikayetlerinden oluştuğunu belirterek, bunların içinde 340'ının "Foreks" ile ilgili olduğunu bildirdi.

Başar, Foreks Piyasasındaki Aracı Kurumların Bireysel Yatırımcıları Mağdur Ettikleri İddialarının Araştırılması amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonda bilgi verdi.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere, kanunundaki hükümlerin uygulanmayacağına ilişkin bir hüküm olduğunu belirterek, bu hüküm çerçevesinde Foreks işlemlerinin bu kanunun genel hükümlerine tabi olmadığını söyledi.

Bir ticari ileti gönderilecekse, alıcının önceden onayının alınması, tanıtıcı bilgi verilmesi gerektiğini ve her durumda reddetme hakkının sağlanması gerektiğini belirten Başar, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda bizim bir şikayet sistemimiz var. Bu sistem kolaylıkla ulaşımı mümkün olan bir sistem. Şu an 400 bin civarında şikayet var. Bunların yüzde 95’i SMS şikayetlerini içeriyor, yüzde 5’i de sesli arama ve e-mail şikayetlerini içeriyor. Bu şikayetler içinden Foreks ile ilgili olan şikayet sayısı 340 civarında.

Bunların bir kısmı yapılan değerlendirmeler sonucunda eksik belge ya da kapsam dışında kalma nedeniyle değerlendirme dışında tutulmuş ama 170 tanesinin incelemesi devam ediyor ve cezai işlem uygulanlar var."

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi aracılık faaliyeti yapan işletmelerin, kendi müşterilerine yaptığı bilgilendirmeyi kanun ya da mevzuat uygulamalarının kapsamı dışında tuttuklarını aktaran Başar, konuyla ilgili bakanlığın Reklam Kuruluna intikal eden bir tane başvuru olduğunu, gelecek aylarda bu firmayla ilgili Reklam Kurulunda sürecin sonuçlandırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA