Gümrüklerde dev operasyon: 8 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda önemli operasyonlara imza atıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde konteyner içerisinde beyan dışı şekilde taşındığı belirlenen, yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde ve 9 tonu aşkın ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç ele geçirildi.

1 milyon 750 bin adet ilaç yakalandı

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise saha çalışmaları ve istihbarat faaliyetleri sonucunda pregabalin içeren kaçak ilaç sevkiyatı tespit edildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon TL olan, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Böylece Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon TL'yi bulan kaçak ilaç yakalaması gerçekleştirildi.

Gürbulak'ta 273 kilogram metamfetamin

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu belirtildi.

Soruşturmalar sürüyor

Ticaret Bakanlığı, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel desteğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde gerçekleştirilen operasyonların, halk sağlığının korunması ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Operasyonlara ilişkin adli soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere ilgili savcılıklar nezdinde sürdüğü bildirildi.