Gümrüklerde kaçakçılığa darbe: İlk 6 ayda 62,7 milyar liralık yakalama

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Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk yarısında kaçakçılıkla mücadelede önemli operasyonlara imza attığını açıkladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen 3 bin 433 farklı operasyonda toplam 62 milyar 727 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık, söz konusu yakalama değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artış gösterdiğini bildirdi.

İlk 6 ayda dikkat çeken yakalamalar

Açıklamaya göre Gümrükler Muhafaza ekipleri yılın ilk yarısında;

37,9 ton uyuşturucu madde,

1 milyon 689 bin adet makine aksamı,

880 bin 365 adet elektrik-elektronik eşya,

4 milyon 792 bin adet tıbbi malzeme,

başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirdi.

Haziran ayında 22,4 milyar liralık operasyon

Bakanlığın verilerine göre yalnızca haziran ayında gerçekleştirilen 640 operasyonda ise 22 milyar 415 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışa işaret ettiği belirtildi.

Haziran ayındaki operasyonlarda;

25,4 ton uyuşturucu madde,

371 bin 564 adet tıbbi malzeme,

96 ton akaryakıt,

278 araç

başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

"Kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 2026 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiği hatırlatılarak, özellikle çocukların ve gençlerin zararlı unsurlardan korunması amacıyla Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.