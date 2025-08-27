Gümrüksüz alışveriş tamamen kaldırılacak mı? Resmi açıklama geldi

Yurt dışından yapılan online alışverişlerde gümrüksüz muafiyetin tamamen kaldırılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Haberlerde, Türkiye'de halihazırda uygulanan 30 euroluk gümrüksüz limitin sıfırlanacağı öne sürüldü.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. CNBC-e'ye konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Sektörün bu yönde uzun süredir bir çalışması var. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok" ifadelerini kullandı.

30 euro limiti nasıl uygulanıyor?

6 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerde gümrüksüz muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Aralık 2024'te yapılan yeni düzenlemeyle ise bu sınır, kargo maliyetleri de dahil edilerek 27 euroya çekildi. Ayrıca her sipariş için 3 euro ek kargo ücreti uygulanmaya başlandı.