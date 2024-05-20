Gümüşün piyasa değeri, Bitcoin'in 500 milyar dolar üzerine çıktı

Gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş görülürken gümüşün piyasa değerinin Bitcoin'in 500 milyar dolar üzerine çıktı. Companies Market Cap'e göre Gümüş'ün 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri şu anda 1,31 trilyon dolar olan Bitcoin'den 500 milyar dolar daha fazla. Gümüş'ün mevcut piyasa değerini çevirmek için Bitcoin'in yüzde 40 artışla 93.000 dolara yükselmesi gerekecek. Gümüş şu anda 16,4 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Bitcoin mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sektör uzmanları, Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin fiyatının nasıl hareket edeceği konusunda ikiye bölündü. Bitcoin analisti Dylan LeClair daha önce Bitcoin'in yeni zirvelere ulaştıktan sonraki aylar içinde - özellikle de yarılanma olaylarında - ikiye katlanma eğiliminde olduğunu belirtmişti. Ancak Bitcoin şu anda 2020, 2016 ve 2012'ye kıyasla çok daha yüksek bir piyasa değerine sahip ve bu da böyle bir başarıyı gerçekleştirmeyi daha zor hale getiriyor.

"Önümüzdeki 12 ay içinde 150.000 dolara ulaşabilir"

Galaxy Digital kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, Bitcoin'in önümüzdeki ay boyunca 55.000 ila 75.000 $ arasında bir "konsolidasyon aşamasında" kalacağını ve potansiyel olarak ikinci çeyreğin sonuna doğru yükseleceğini söylüyor. Kripto para ticaret platformu Bitfinex'teki analistler Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içinde 150.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Sektördeki pek çok uzman, bu yüksek tahminlerin arkasındaki ana etkenler olarak spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını ve yarılanma sonrası etkiyi gösterdi.