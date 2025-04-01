Günay Sudan'a gideceklere seyahat uyarısı!

Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği yetkilileri, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve silahlı çatışmalar nedeniye Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Güney Sudan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Aynı uyarı, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Çin, Norveç, Polonya, İspanya, Malezya, Avusturya gibi ülkeler tarafından da yapmıştı. Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, AA muhabirine, "Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımızın duyurusuna istinaden dün gece Güney Sudan'a gelmeyi düşünen vatandaşlarımıza bir seyahat uyarısı yayımlamıştır" dedi.

Güney Sudan'da gerginlik sürüyor

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, referandum sonucu Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da, Şubat'ta çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti. 26 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar'ın ev hapsine alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türk yetkililer, vatandaşları korumak adına söz konusu seyahat uyarısını yaptı.