GÜNCEL: 2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir" denildi.

ÖSYM devamında şu ifadelere yer verdi:

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurmaları gereken bilgileri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralaması