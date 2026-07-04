Güncel 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlarda son durum...
İstanbul'da bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Yağışların ardından barajların son durumu merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar sıkça "4 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.
Barajlardaki doluluk oranı günden güne erirken İstanbul bugün yoğun yağış aldı. Her yağış sonrası barajların oranı araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi şimdi "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusuna cevap arıyor.
4 Temmuz baraj doluluk oranı nedir?
İSKİ 4 Temmuz baraj doluluk oranlarını sabah saatlerinde paylaştı. Yağış sonrası güncek durum açıklanmadı. Bugünkü verilere göre toplam doluluk oranı yüzde 62,69.
Barajlarda son durum...
Ömerli - %87,6
Darlık - %80,1
Elmalı - %87,4
Terkos - %50,8
Alibey - %58,3
Büyükçekmece - %44,8
Sazlıdere - %37,5
Istrancalar - %27,0
Kazandere - %40,7
Pabuçdere - %36,6