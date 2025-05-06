GÜNCEL SON DEPREMLER 6 MAYIS: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?

İstanbul ve Kütahya'da yaşanan depremler etkisini yitirmiş gözükse de "son depremler" araması zaman zaman yapılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "En son nerede deprem oldu?" sorusunu yöneltiyor. İşte son liste...

6 Mayıs son depremler listesi...

17:28 – Selçuklu (Konya) – 1.1

17:24 – Kemalpaşa (İzmir) – 1.3

17:20 – Marmaris açıkları (Muğla) – 1.9

16:57 – Boğazlıyan (Yozgat) – 1.1

16:56 – Simav (Kütahya) – 0.8

16:54 – Simav (Kütahya) – 0.8

16:49 – Yahyalı (Kayseri) – 1.4

16:42 – Şemdinli (Hakkari, Irak sınırı) – 2.3

16:13 – Kozan (Adana) – 1.6

16:02 – Kadışehri (Yozgat) – 0.7

16:00 – Tercan (Erzincan) – 2.1

15:24 – Tercan (Erzincan) – 2.6

15:20 – Mecitözü (Çorum) – 1.4

14:48 – Besni (Adıyaman) – 1.5

14:07 – Simav (Kütahya) – 1.5

13:55 – Alaşehir (Manisa) – 0.6

13:46 – Simav (Kütahya) – 2.0

13:27 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

13:12 – Sulusaray (Tokat) – 1.3

12:58 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.9

12:58 – Hazro (Diyarbakır) – 2.0

12:53 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.5

12:50 – Akçadağ (Malatya) – 1.5

12:50 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6

12:48 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

12:45 – Ege Denizi – 2.5

12:43 – Bala (Ankara) – 1.1

12:36 – Merkez (Elazığ) – 1.1

12:29 – Simav (Kütahya) – 1.3

12:27 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.7

12:02 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6

11:50 – Simav (Kütahya) – 1.6

11:41 – Simav (Kütahya) – 0.9

11:20 – Merkez (Kırklareli) – 0.7

11:10 – Kulu (Konya) – 1.5

11:09 – Sincik (Adıyaman) – 1.3

10:28 – Pütürge (Malatya) – 1.4

10:03 – İslahiye (Gaziantep) – 1.9

09:58 – Simav (Kütahya) – 1.1

09:57 – Simav (Kütahya) – 0.9

09:41 – Kale (Malatya) – 1.6

09:23 – Marmara Denizi (Büyükçekmece açıkları) – 1.6