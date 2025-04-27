GÜNCEL SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?

İstanbul'daki 6.2'lik deprem ve Kütahya'da yaşanan 3 şiddetli deprem paniğe neden oldu. Bölge halkını tedirgin eden bu depremlerin ardından son depremler listesi kontrol edilirken "Yeni deprem oldu mu?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.

27 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

İstanbul'da bugün 3 ve üzeri büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. İşte en son liste...

17:10 - Merkez (Çankırı) - 1.3 ML

16:53 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 1.7 ML

16:46 - Simav (Kütahya) - 1.3 ML

16:39 - Merkez (Çankırı) - 1.2 ML

16:17 - Simav (Kütahya) - 1.2 ML

15:57 - Ege Denizi - 2.4 ML

15:43 - Merkez (Çankırı) - 1.9 ML

15:26 - Amedi, Duhok (Irak) - 2.1 ML

15:06 - Simav (Kütahya) - 1.5 ML

15:02 - Nurdağı (Gaziantep) - 1.6 ML

14:49 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 2.3 ML

14:45 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 1.9 ML

14:28 - Marmara Denizi (Silivri) - 1.6 ML

14:14 - Marmara Denizi (Silivri) - 1.4 ML

13:44 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 3.2 ML

13:42 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 2.4 ML

13:31 - Saruhanlı (Manisa) - 1.4 ML

13:03 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.9 ML

12:50 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 2.6 ML

12:48 - Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 3.2 ML

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