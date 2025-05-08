GÜNCEL SON DEPREMLER: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Son depremler araması dünkü yaşanan depremler sonrası yine sıklaştı. Sabah saatlerinde vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu merak ediyor. Bu nedenle de son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte o liste...

Son depremler listesi...

8 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Denizi ve çevresinde, özellikle İstanbul'un batısında yer alan Silivri ve Büyükçekmece açıklarında dikkat çeken bir sismik hareketlilik gözlemlendi. Gün boyunca Marmara Denizi’nde ML 1.1 - 1.9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi.

10:30 Kalecik (Ankara) - 1.2

09:22 Karesi (Balıkesir) - 1.4

09:19 Soma (Manisa) - 1.7

08:47 Karesi (Balıkesir) - 2.3

08:42 Marmara Denizi (Silivri) - 1.9

07:42 Simav (Kütahya) - 2.0

07:25 Marmara Denizi (Marmaraereğlisi) - 1.7

07:16 Kelkit (Gümüşhane) - 1.2

06:49 Marmara Denizi (Büyükçekmece) - 1.6

06:41 Simav (Kütahya) - 1.4

06:22 Bergama (İzmir) - 1.7

06:13 Marmara Denizi (Silivri) - 1.4

06:10 Saimbeyli (Adana) - 1.7

05:56 Akdeniz (Dalaman) - 2.1

05:41 Afşin (Kahramanmaraş) - 1.5

05:33 Sincik (Adıyaman) - 1.2

05:31 Simav (Kütahya) - 1.3

05:15 Buldan (Denizli) - 2.0

04:36 Simav (Kütahya) - 1.3

04:35 Pütürge (Malatya) - 0.7