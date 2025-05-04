GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ: Bugün yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi merak ediliyor. Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkını huzursuz ederken "Bugün yeni deprem oldu mu?" sorusu sıkça geliyor. İşte AFAD'ın geçtiği son liste...
İstanbul'un ardından Kütahya'da art arda depremler meydana geliyor. Bugün son olarak bölge 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Halk yaşanan depremler sonrası panik halinde...
Bugün yine vatandaşlar, "Yeni deprem oldu mu?" sorusunu yöneltirken "Son depremler" araması sıkça yöneltiliyor.
4 Mayıs son depremler listesi
16:51 – Urla (İzmir) – 1.8
16:42 – Simav (Kütahya) – 1.2
16:25 – Datça (Muğla) açıkları – 2.7
16:18 – Hisarcık (Kütahya) – 1.2
15:17 – Simav (Kütahya) – 1.5
14:40 – Simav (Kütahya) – 1.3
14:28 – Turgutlu (Manisa) – 1.4
14:24 – Simav (Kütahya) – 1.6
13:46 – Hilvan (Şanlıurfa) – 1.5
13:35 – Akhisar (Manisa) – 1.7
13:09 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.2
13:06 – Akhisar (Manisa) – 1.6
12:58 – Datça (Muğla) açıkları – 3.1
12:40 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
12:24 – Simav (Kütahya) – 1.3
12:16 – Simav (Kütahya) – 1.3
12:10 – Büyükçekmece (İstanbul) açıkları – 1.9
11:52 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.0
11:30 – Büyükçekmece (İstanbul) açıkları – 2.2
11:25 – Edirne'ye yakın Bulgaristan sınırı – 2.2
10:58 – Ayvacık (Çanakkale) açıkları – 1.7
10:39 – Marmara (Balıkesir) açıkları – 1.9
10:25 – Simav (Kütahya) – 1.6
10:22 – Akhisar (Manisa) – 1.7
10:12 – Simav (Kütahya) – 2.8