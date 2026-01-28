Ticaret Bakanlığı fenomen işletme hakkında inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, son günlerde uyguladığı sıra dışı satış yöntemiyle tartışma yaratan Zmash Burger adlı fast-food işletmesi hakkında inceleme başlattı.

İstanbul’da faaliyet gösteren işletmeyle ilgili, günde yalnızca 10 müşteriye hizmet verildiği, rezervasyon yaptırabilmek için daha önce işletmeye gidilmiş olması ya da referans gösterilmesi gerektiği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu işletme hakkında inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

"İnceleme süreci başlatıldı"

Kaplan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna yansıyan 'hamburger vakası' ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır.

Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir. Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız."