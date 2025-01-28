Gündem Kartalkaya... Bahçeli'nin gözleri doldu, sesi titredi, sözlerini zor bitirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP lideri, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetitği otel yangınına değinerek Türkiye'nin kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar dileyen Bahçeli, "Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların, karşılıklı sataşmalar bir ur gibi etrafı sardı" dedi.

MHP lideri, "78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa eleştiri

Bahçeli şunları söyledi: "Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak muhtesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. (...) Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın gün ve gün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim."

MHP lideri yangında hayatını kaybedenlerin isimlerini kürsüden sayarken sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.