Gündem terör örgütü PYD: Suriye lideri Şara, Ankara'ya taahüdünü açıkladı!

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, geçen günlerde Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri terör örgütü PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığı.

The Economist'e konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, kendisinin statüsünün 'Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri değil devlet başkanı' olduğunu belirterek IŞİD'in birçok saldırı girişiminin engellendiğini dile getirdi.

Demokrasi olacak

Şara, Suriye'nin yeni yönetimine dair “Eğer demokrasi halkın kendilerini kimin yöneteceğine ve parlamentoda kimin temsil edeceğine karar vermesi anlamına geliyorsa, evet, Suriye bu yönde ilerliyor” sözleriyle ipucu verdi.

Suriye lideri, Anayasa değişikliği ve seçimleri yapmanın 3-4 yılı bulabileceğini, tüm kesimlerin katılacağını dile getirdi.

Türkiye'ye taahüdü açıkladı

Ülkede PYD hariç tüm milislerin merkezi orduya katılmayı kabul ettiğini aktaran Şara, kendi örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) dahil olmak üzere tüm milislerin dağıtıldığını söyledi.

Kürtlerle müzakere için “O kadar iyimser değilim” diyen Şara, "Türkiye’ye Suriye’nin PKK için bir üs olmayacağını taahhüt ettik” dedi.