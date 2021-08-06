Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir tutuklama

İddiaya göre, Y.T, yangın bölgesine giderek evinin yandığını ve müdahale edilmediğini ileri sürerek bağırmaya başladı. Bir gazeteciye de aynı şeyleri söyledi. Olayla ilgili yapılan araştırmada Y.T'nin evinin yanmadığı ve herhangi bir malının zarar görmediği tespit edildi.

Kadın hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan zanlı, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" etme suçlamasıyla tutuklandı.