Gündüz çoban gece hırsız! Aile boyu şebeke yakayı ele verdi

Denizli Acıpayam, Çameli, Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2024 ve 2025 yıllarında meydana gelen 15 faili meçhul telefon haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

15 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda olay yeri ve çevrelerinden elde edilen 300 güvenlik kamerasının 2 bin 750 saatlik kaydını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, çevre illerden gelerek çobanlık görüntüsü altında kablo hırsızlığı yapan Kaçarlar Ailesi'ne mensup 10 kişiyi tespit etti.

Operasyonlar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak, Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 293 kilo bakır kablo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i kadın diğer 9 şüpheli ise tutuklandı.

Göçer gibi yaşayıp 5 milyonluk kablo çaldılar

Jandarmanın takibi sonucu Muğla ve Dalaman ilçesinde hırsızlık yaptıktan sonra Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalanan şebekenin çökertilmesinin ardından Aydın, Denizli ve Muğla'da meydana gelen 15 ayrı faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Kaçarlar Ailesi'ne mensup şüphelilerin hırsızlık olaylarını gizlemek amacıyla çevre illerden gelerek göçer şekilde yaşadıkları, küçükbaş hayvan otlattıkları, hayvanları değişik ilçelere getirerek özellikle kablo hatlarının yakınında bulunan yerlere bıraktıkları, geceleri ise sürekli hatlardan kablo keserek bakırlarını ayrıştırdıklarını tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için kabloları çadırlara koydukları, 6 farklı araç kullanarak kamera bulunmayan dağ ve orman yollarını kullanarak 5 milyon TL değerinde bakır kablo çaldıkları ortaya çıktı.