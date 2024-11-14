Gündüz kuşağı programlarına 518 ceza! RTÜK Başkanı Şahin: Kanal ayrımı yapmadık

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirdi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, dildeki nefret söylemleriyle daha fazla mücadele edeceklerini söyleyen Şahin, 2023 Faaliyet Raporu'nun ilerleyen günlerde yayınlanacağını bildirdi.

"RTÜK Başkanı iktidar kanallarına sıfır çekti" tweetleri...

Bazı milletvekillerinin 'muhalif kanallara fazla ceza verildiği' eleştirisi üzerine Şahin, "Son 5 yılda 8 bin 767 rapor düzenlenmiş, bu raporların 242'si sizin 'muhalif' olarak adlandırdığınız, kriterlere daha az dikkat eden kesimler. Algı farklı" dedi. Bazı kesimlerin "RTÜK Başkanı iktidar kanallarına sıfır çekti" diye tweetler attığını aktaran Şahin, verilerin ortada olduğunu söyledi.

Gündüz kuşağı programlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, "Özellikle kadın programlarıyla ilgili olarak 2021'den itibaren 26 bin 998 şikayet gelmiş, bu, toplam şikayet oranının yüzde 13,4'ünü kapsıyor. Müracaatlar ve şikayetler üzerine gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdik" diye konuştu.

Açık Radyo hariç hiçbir radyo ve televizyonu kapatmadık

Gündüz kuşağı programlarının en çok reyting alan, izlenen ve şikayet edilen programlar olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz geldiğimiz günden beri Açık Radyo hariç, hiçbir radyoyu ve televizyonu kapatmadık, lisansını iptal etmedik. Açık Radyo'nun da teknik bir sebebi var. Onu da özel sebeplerden dolayı kapatmadık" ifadelerini kullandı.