Gündüz vakti çalıştığı işyerini soydu, patronuna ölüm tehditli not bıraktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir işyerinde yaşanan hırsızlık olayı, yapılan soruşturmayla aydınlatıldı. Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi A.T., toplam değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet profil demiri, bakır kablo, sanayi tüpü, duş teknesi, klima ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalındığını fark etti. A.T.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İşyeri içinde 'Adresi biliyon' yazılı bir not bulan ekipler, aynı kağıda saplanmış bir kalem ve kırılmış bir başka kalemle şüphelilerin işletme sahibini ölümle tehdit ettiğini tespit etti.

Gündüz vakti hırsızlık yapmışlar

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki 32 güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde, hırsızların gündüz vakti transit araçla işyerine gelerek malzemeleri araca yükledikleri görüldü. Beyaz bir otomobilin, hırsızlıkta kullanılan transit aracı yönlendirmesi dikkat çekti.

İşyeri çalışanı ve arkadaşları çıktı

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden birinin işyeri çalışanı Osman Ç. (27) olduğu, olaya arkadaşları Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31) ve Uğur S. (30) ile birlikte karıştığı belirlendi. JASAT tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonla dört kişi yakalandı.

Şüphelilerden Osman Ç.'nin daha önce uyuşturucu kullanımı, kasten yaralama ve sahte beyan gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Uğur S.'nin ise aralarında 'çocuğa cinsel istismar' suçunun da yer aldığı üç ayrı dosyası olduğu belirtildi. Kazım Y.'nin de çeşitli suçlardan kaydı olduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çalınan malzemelerin değerini karşılamalarının ardından serbest bırakıldı.