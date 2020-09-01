Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Eylül 2020)

01 Eylül 2020

Küresel piyasalar... ABD borsalarındaki dünkü zayıf kapanışın ardından dünya borsaları bugün ağırlıklı olarak artıda seyrediyor. ABD vadelilerinde sınırlı da olsa yükselişler yaşanırken Asya borsaları Çin'de gelen güçlü imalat sektörü PMI verisinin desteğiyle yükseliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyrederken Çin, Güney Kore, Hindistan, Tayvan, Hong Kong borsaları yükselişteki borsalar....



Türkiye piyasaları... Yurt içinde ise ağustos ayı imalat PMI verisinin açıklanacağı güne döviz kurları sakin başladı. Dünkü kapanış seviyelerini muhafaza eden dolar/TL 7,3360'tan euro/TL 8,7980'den işlem görüyor.

Altın ve petrol fiyatları... Altın fiyatları dolardaki gerileme nedeniyle neredeyse son iki haftanın zirvesine yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1 civarı yükselerek 1.986 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Doları'nın başta euro olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarını yükseltti. EUR/USD paritesinin 1,20 sınırına dayanmasının etkisiyle brent petrolünün varil fiyatı 45,77 dolar seviyesine yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI



Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

Euro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

Euro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

ABD, ağustos ayı ISM imalat endeksi

Dünyada bir haftalık bakır stoku kaldı!



Arzın talebi karşılamayacağı endişesi oluşan bakırda stoklar panik alımlarıyla düşüyor, fiyatlar hızla yükseliyor. Çin’de iki haftalık, dünyanın geri kalanında ise 1 haftalık stok kaldığını söyleyen analistlere göre ralli sürecek.

Dünyada bir haftalık bakır stoku kaldı!

‘Enflasyon sepetlerine COVID-19 ayarı yapılmalı'



Uzmanlar, COVID-19 pandemisi nedeniyle gıda harcamalarının enflasyondaki ağırlığının arttığını, gerçek enflasyonun mevcut verilerden daha yüksek olabileceğini, bu nedenle hükümetlerin enflasyon sepetlerine COVID-19 revizyonu yapması gerektiğini belirtiyor.

‘Enflasyon sepetlerine COVID-19 ayarı yapılmalı'

TÜRKİYE'DEN GELİŞMELER

Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri belirlendi



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları 1646,30 lira ile 3 bin 608,62 lira, birinci sınıf inşaatlar için 694,76 lira ile 2 bin 413,20 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 489,43 lira ile 1634,98 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 165,32 lira ile 1113,55 lira, basit inşaatlar için 78,66 lira ile 502,20 lira arasında tespit edildi.

Hazine'nin eylül ayı borçlanma programı belli oldu



Eylül ayında toplam 25,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10 milyar TL’lik iç borçlanma programlayan Hazine, 4 tahvil ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek



THY ve Hava-İş Sendikası pandemi sürecinde gelirleri büyük darbe alan şirkette 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde %30-50 arası indirim konusunda anlaşırken; çalışanların daha önce toplu iş sözleşmesi ile kazandığı diğer haklar ise korundu.

DÜNYADAN SON GELİŞMELER

Çin'de imalat PMI'ı son on yılın en güçlü artışını kaydetti

Çin'de yeni ihracat siparişlerinin bu yıl ilk kez artış göstermesi imalat sektörü aktivitesinin hızlanmasına yol açtı. Caixin/Markit tarafından hazırlanan İmalat Sektörü Satın Alma

Yöneticileri Endeksi (imalat PMI) Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52,8 puandan 53,1 puana çıktı. Son 4 aydır yükselen imalat PMI'nın Ağustos'ta gösterdiği artış Ocak 2011'den bu yana görülen en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler ise imalat PMI'nın Ağustos ayında 52,6 puana gerilemesini bekliyorlardı.

Almanya'da ekonomiye ilişkin tahminlerini güncelleyecek



Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bugün yapacağı basın toplantısı ile hükümetin 2020 ve gelecek yıl için ekonomik görünüme yönelik tahminlerini güncelleyecek. Ekonomi Bakanlığı'na yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Alman hükümeti, 2020 yılı için ekonomide beklenen daralmaya ilişkin tahminlerini biraz düşürecek. Pandeminin, Alman ekonomisine etkisinin ilk anda korkulan kadar çok olmayacağı değerlendirmesi ağır basacak.

Ancak Alman hükümetinin 2021 için büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.

Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,9'a yükseldi



Japonya'da işsizlik oranı Temmuz ayında artış gösterdi. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işsizlik oranını Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 2,8'den yüzde 2,9 seviyesine yükseldiğini bildirdi. Beklentiler ise işsizliğin yüzde 3,0'a yükseleceği yönündeydi.



Avustralya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi, fonlamayı genişletti

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviye olan %0.25'te tuttu ancak bankalar için ucuz fonlama programını genişleterek piyasaları şaşırttı ve programın süresini 2021'in ortasına uzattı.

Gazprom'un karı yarıya indi



Rus doğal gaz devi Gazprom'un net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı. İkinci çeyrekte en kötüsünün görüldüğünü savunan Gazprom, 149,2 milyar ruble kar elde etti. İlk üç ay ise 116 milyar ruble zararla kapanmıştı. Gazprom'un ikince çeyrekte cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 1,78 trilyon rubleden 1,16 trilyon ruble seviyesine gerilerken, ilk 6 ayda Avrupa'ya doğal gaz satışından elde edilen gelir de yüzde 47 azalarak

756,3 milyar ruble seviyesine düştü.