Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ağustos 2020)

27 Ağustos 2020

Küresel piyasalar: ABD-Çin arasında gerilimi artıran yeni gelişmeler ve ABD'de yeniden alevlenen polis şiddetine karşı protestolar piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknoloji şirketleri öncülüğünde Wall Street'te dün görülen rekor seviyelere rağmen ABD vadelileri bu sabah itibarıyla ekside. Asya'da ise ABD'de rekorların etkisiyle 2 yılın zirvesini gören Asya borsalar ABD-Çin gerilimine dair yeni haber akışıyla kazanımlarının büyük bir bölümünü geri verdi.

Yurt içi piyasalar: Türkiye piyasalarında bugün, haftalık para banka istatistikleri ve son PPK'ya ilişkin toplantı özeti takip edilirken döviz kurları dünkü kapanış seviyelerine yakın bir şekilde güne sakin başladı. Dolar/TL 7,35'in; euro/TL 8,70'in üzerinde değerleniyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, dün sert yükseldikten sonra sonra yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde kar realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 düşerek 1.941 dolara geriledi. Petrol fiyatları perşembe günü beklemede kaldı. Meksika Körfezi'ndeki kasırga ABD petrol üreticilerinin petrol sahalarının çoğunu kapatmasına neden olurken, petrol stoklarının yüksek olması nedeniyle çok fazla etkisi beklenmiyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,33 yükselerek 45,79 dolarda işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.02 gerileyerek 43,38 dolara düştü.

ABD-Çin geriliminde yeni gelişmeler: Asyalı yatırımcılar Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketlilik nedeniyle tedbirli tutum takındılar. Beijing'in bölgede füze denemeleri yaptığının söylenirken Washington 24 Çinli şirketi kara listeye aldı.

Erdoğan ile Trump telefonla görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ile Trump 'Doğu Akdeniz'i görüştü

Perihan İnci, TÜSİAD SD² programını DÜNYA'ya anlattı: TÜSİAD SD², ülkede üretilmediği düşünülen teknolojileri, yazılımları gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, "Türkiye’de bu teknoloji yok, önyargısını kırıyoruz” dedi.

Perihan İnci, TÜSİAD SD² programını DÜNYA'ya anlattı

Karadeniz'deki gaz rezervine dair yanıt bekleyen 10 soru: Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfinin yankıları sürerken, gerek gaz sahasının gerekse TPAO ile BOTAŞ’ın halka arzı gündeme geldi. Halka arz, keşfedilen gazın çıkarılmasını finanse etmenin en akılcı yollarından biri.

Gazın çıkarılması halka arzla mı finanse edilecek?

Kasaya hücum! Pandemi öncesinde Türkiye’de ayda bin çelik kasa satılırken, şu sıralar satışlar 4 bine çıktı. Kasa üreticileri müşterilerine 15 gün ve bir ay arasında termin veriyor.

Çelik kasa yok satıyor!

DÜNYADAN DİĞER GELİŞMELER



Laura kasırgasında şiddetini artırıyor: Meksika Körfezi’nde etkili olan ve ABD’nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.



Almanya'da toparlanma sinyalleri sürüyor: Almanya'da koronavirüs salgınının etkisiyle Mayıs ayında tarihi dip seviyesini gören istihdam göstergesi, son 3 ayda toparlanmasını sürdürdü. Endeks Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo istihdam göstergesi Ağustos ayında 93,2 puandan 95,4 puana çıktı.

TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti: Çinlilerin sahip olduğu video uygulama şirketi TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, şirketin Trump yönetimi baskısı altındayken istifa etti. New York Times'ta yer alan habere göre Mayer şirketin yapısında bir dizi değişiklik nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Mayer çalışanlara gönderdiği notta geçen haftalarda siyasi iklimin çok keskin değiştiğini beliterek, şirketin yapısal değişikliklerinde neler gerekeceği konusunda derin düşündüğünü ve şirketten ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Powell'ın konuşması bekleniyor: ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada merkez bankasının yeni para politikası yaklaşımı hakkında ipuçları vermesi bekleniyor. Beklentiler arasında Fed'in faiz oranlarını daha da uzun süre çok düşük tutmasını sağlayacak ortalama enflasyon hedeflemesine geçişi de yer alıyor.