Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (30 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme performansının açıklanacağı haftanın ilk gününde, döviz kurları geçtiğimiz haftanın piyasa kapanış seviyelerinden başlangıç yaptı. Dolar/TL 7,85'in hemen üzerinde değerlenirken euro/TL ise 9,40'lardan işlem görüyor.

Yurt dışı: Aşı kaynaklı iyileşme beklentisi ve Merkez Bankalarının piyasaya daha fazla para sürecek olması ihtimaline rağmen salgına yönelik endişeler daha ağır basınca küresel piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde yüzde 1'leri aşan kayıplar yaşanıyor.

Altın ve petrol: Hem altın hem de petrol fiyatları kasım ayına düşüşle veda etmeye hazırlanıyor. Brent petrolün varili yüzde 1 civarı düşüşle 47,70 dolardan; spot altının onsu ise 1.770 dolar düzeyinden değerleniyor.

Üçüncü çeyrekte yüzde 5 büyüme bekleniyor

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme performansını bugün açıklanacak. İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralmıştı. Ancak kamu tarafından alınan çok sayıda önlem, normalleşme ve kredi genişlemesine dayalı adımlar ile temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanma yaşadık. Bunun ekonomide yüzde 5 civarında bir büyüme ile sonuçlanması bekleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

10.00 - Türkiye, Üçüncü çeyrek GSYH

10.00 - Türkiye, Dış ticaret dengesi

16.00 - Almanya TÜFE öncü

17.45 - ABD, Chicago PMI

18.00 - ABD, Bekleyen konut satışları

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Aegon, Türkiye'deki faaliyetlerini devretti

Sigortacılık kuruluşu Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini Vienna Insurance Group'a sattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğu Avrupa birimi olan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye sigortacılık, emeklilik ve varlık yönetimi işlerinin 830 milyon euro bedelle Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe şirketin satılacağı duyuruldu.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin Merkez Bankası, piyasaya 200 milyar yuan aktardı, faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile piyasaya 200 milyar yuan aktardı, yüzde 2,95 olan faizi değiştirmedi. Banka vadesi dolacak mevcut MLF kredileri için 15 Aralık'ta yeni bir MLF ihalesi gerçekleştireceğini belirtti. Öte yandan ülkede imalat sektörü aktivitesi 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'den Çinli ve Rus 4 şirkete yaptırım kararı

ABD, dört Çinli ve Rus firmaya ekonomik yaptırım getirme kararını açıkladı. Yaptırımın gerekçesi bu firmaların İran’ın füze programına destek vermesi olarak belirtildi. Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ikisi Çin ikisi de Rusya’da olmak üzere dört firmanın, “İran’ın füze programı için hassas teknoloji ve ürün tedariği” sağlamaları nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca Amerika’nın mali yardımlarına erişimlerinde ve ithalatta kısıtlamalarla karşılaşacağını belirtti. Yaptırımların hedefi olan Çin firmaları, Chengdu Best New Materials ve Zibo Elim Trade. Merkezleri Rusya’da olan diğer iki firmaysa Nilco Group ve Joint Stock Company Elecon.

Capital, küresel büyüme tahmini yüzde 4,6'ya yükseltti

Capital Economics, birçok ekonominin önündte zorlu birkaç ay olmaya devam ettiğini, ancak koronavirüse karşı aşı çalışmalarından gelen pozitif haberler sonrası global ekonomi için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini bildirdi.