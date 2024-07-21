Güneri Civaoğlu hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'daki Cipriani'de isimli restoranda kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Civaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.

Hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi. Doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.