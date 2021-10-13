Güneş fırtınası dünyayı nasıl etkileyecek?

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında Güneş fırtınası geliyor. Tarih boyunca belirli aralıklarla meydana gelen ve Güneş fırtınaları pek çok bakımdan gezegeni etkilerken, günümüzün en önemli teknolojilerinden internet altyapısının da bu süreçte büyük bir testten geçeceği düşünülüyor. Eğer bir süper Güneş fırtınası yaşanması halinde, birkaç ay boyunca Dünya genelinde internet kesintilerinin yaşabileceği düşünülüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşmesi beklenen Güneş fırtınası konusunda bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Güneşin doğuya bakan kısmında gözlemlenen Güneş fırtınasının Dünyada enerji sorunlarına yol açabileceği, elektrik, internet gibi şebekerlerde sorunlara neden olabileceği konuşuluyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlanan uyarıda, uyduların da Güneş fırtınasından etkilenebileceği belirtildi. NOAA, uyduların da etkilenebileceğini ve “yönlendirme düzensizlikleri” sergileyebileceğini ekledi. Jeomanyetik fırtına, ajansa göre orta derecede güçlü olan G2 kategorisine ulaşabilir.

“Olay analizi ve model çıktısı, CME’nin 11 Ekim’de öğlen saatlerinde varacağını ve etkilerin 12 Ekim’de devam edeceğini gösteriyor” diye ekledi, ABD’de öğlen öğleden sonra, Avrupa’da öğleden sonra ve akşam saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.