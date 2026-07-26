Güneş paneli kullananlar dikkat: Peş peşe yaşanan yangınlar sonrası kritik uyarı

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İngiltere'de Malton Hastanesi'nib bir bölümü, 8 Temmuz'da çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelirken yangının nedeni çatıdaki güneş panelleri olarak gösteriliyor.

Hastane yangını, son bir yıl içinde İngiltere'de benzer şekilde yaşanan üç okul yangının ardındanırken yangınların ortak bir panel arızasından değil, farklı nedenlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Güneş panelleri yangın mı çıkarıyor?

Eurostat verilerine göre 2024 yılında AB'de tüketilen elektriğin yüzde 47,5'i yenilenebilir kaynaklardan, bunun yüzde 23,4'ü ise güneş enerjisinden geliyor.

Hollanda'da 2015-2018 yılları arasında güneş paneli bulunan binalarda 27 yangın kaydedilirken, Science Direct'te yayımlanan son araştırmaya göre de 100 bin güneş enerjisi sistemi başına düşen yangın sayısı İngiltere, İtalya ve İsveç'te 5 ila 22, Slovenya'da ise 75 olarak hesaplandı.

Araştırmada yangınların yüzde 68'inin sadece güneş paneli ekipmanıyla sınırlı kaldığı, yüzde 24'ünün çatı gibi çevredeki alanlara sıçradığı belirlendi. Binaların tamamen kullanılamaz hale geldiği vakaların oranı ise yüzde 3 oldu.

Yangınların en büyük nedeni ne?

Avrupa Komisyonu'na göre güneş panellerinin yangına neden olma ihtimali birçok ev cihazına kıyasla daha düşük. Komisyon, yaşanan olayların çoğunun panel teknolojisinden değil, hatalı kurulum, kalitesiz ekipman veya elektrik bağlantılarındaki arızalardan kaynaklandığını vurguluyor. Bu nedenle AB ülkelerinde güneş paneli kurulumu yapan firmaların belirli sertifikalara sahip olması ve teknik standartlara uyması zorunlu tutuluyor.

Uzmanlar, yangın riskini azaltmak için güneş panellerinin sadece yetkili firmalar tarafından kurulmasını öneriyor. Panellerin ve elektrik bağlantılarının düzenli olarak kontrol edilmesi, invertörlerin yanıcı olmayan yüzeylere monte edilmesi ve şiddetli fırtına gibi hava olaylarının ardından sistemin gözden geçirilmesi de alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.