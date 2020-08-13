Güneş patlaması nedir? Güneş'teki leke merak konusu oldu

13 Ağustos 2020

ABD, Florida'da amatör bir astronot tarafından gözlemlenen Güneş'teki leke dikkatleri çekti. NASA tarafından Mars büyüklüğünde olduğu açıklanan Güneş'teki leke, Güneş patlamaları sonucunda meydana geliyor.

Güneş patlaması nedir?

Güneş patlaması olarak da anılan Güneş püskürtüsü, Güneş'in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar oldukça güçlüdür. Milyarlarca megaton gücündeki Güneş patlamaları, genelde 1.000.000 km/saat hızla hareket eder. Bu patlamalar sonucunda 6 × 1025 joule gücünde enerji açığa çıkabilir.

Güneş püskürtüsü oluşumları ilk olarak 1859 yılında gözlemlenmiştir. Güneş atmosferinin bütün tabakalarını etkileyen bu güçlü patlamalar, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

İletişim kesilecek mi?

Güneş patlamaları oldukça şiddetli gök olaylarındandır. Bu patlamalar sonucunda Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer ve bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilebilir.

Ancak güneş patlamaları sonucunda Dünya'ya etkisi olan ışımalar genellikle nadir olarak gerçekleşiyor. 1859 yılında yaşanan Carrington olayı bunun en bilinen örneklerindendir.