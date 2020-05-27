Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı anlatacak

27 Mayıs 2020

Devlet Destekli Alacak Sigortası konusunda sektörün öncüsü olan Güneş Sigorta'nın Genel Müdürü Atilla Benli, DÜNYA'nın canlı yayın konuğu olacak.

Benli, gazeteci - yazar Hakan Güldağ ve Vahap Munyar ile DÜNYA Gazetesi Sigorta Editörü Selçuk Altun'un Devlet Destekli Alacak Sigortası konusunda sorularını yanıtlayacak.

Canlı yayının bir diğer konuğu da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç olacak. Avdagiç, KOBİ'leri temsilen Devlet Destekli Alacak Sigortası'nda merak edilen soruları yöneltecek.

Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir, kimler yaptırabilir, hangi teminatları içerir, prim hesaplaması nasıl yapılır, hasar süreci nasıl yönetilir, KOBİ'lere ne fayda sağlar?

Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası 28 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 14:00'te DÜNYA Gazetesi'nin youtube, facebook ve scope sayfalarında olacak.

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