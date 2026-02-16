Güneş tutulması bugün mü, ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi, görülecek mi?

Dünya, Güneş tutulmasını bekliyor. Nadiren görülen tutulmayı kaçırmak isteyenler aramalarını sıklaştırdı. Gö olaylarına ilgi duyanlar "Güneş tutulması ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya dair bilgiler...

Güneş tutulması ne zaman?

Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.

17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.

Halkalı Güneş tutulması nedir?

Halkalı güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in önünden geçmesine rağmen Güneş’i tam olarak kapatamadığı tutulma türüdür. Bu durumda Güneş’in kenarları parlak bir halka şeklinde görünür. Bu görüntüye halk arasında “ateş çemberi” de denir.