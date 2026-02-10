Güneş tutulmaları her dönem büyük bir heyecan yaratıyor. Dünya halkalı Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Bu tutulmada Güneş’in kenarları parlak bir halka şeklinde görünecek. Tarih yaklaştıkça "Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün", "Tutulma Türkiye'den görülecek mi" sorusu hızlanıyor.

Güneş tutulması ne zaman?

Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.

17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.