Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün? Tutulma Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulması için geri sayım devam ediyor. Bu muhteşem doğa olayına milyonlar şahit olmak istiyor. Tutulma öncesi bazı sorular öne çıkıyor. En çok gelen sorular ise "Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün", "Tutulma Türkiye'den görülecek mi" şeklinde...
Güneş tutulmaları her dönem büyük bir heyecan yaratıyor. Dünya halkalı Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Bu tutulmada Güneş’in kenarları parlak bir halka şeklinde görünecek. Tarih yaklaştıkça "Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün", "Tutulma Türkiye'den görülecek mi" sorusu hızlanıyor.
Güneş tutulması ne zaman?
Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.
17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.