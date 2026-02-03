Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte? Türkiye'den izlenebilecek mi?
Dünya yeni bir Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Doğaseverler bu mucizevi olaya şahitlik etmek isterken tutulmanın tarihi, saati ve Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "Güneş tutulması ne zaman" sorusunun yanıtı...
Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Milyonlar, bu olağanüstü doğa olayını izlemek istiyor. Günler ilerliyor ve tarihler sıkça araştırılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman?
Güneş tutulması ne zaman?
Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.
17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.
