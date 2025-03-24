Güneşli Mart ayında sıcaklık rekoru kıran 11 il hangisi? Meteoroloji açıkladı...
Bugüne dek benzeri görülmemiş sıcaklıkta bir Mart ayını geride bırakmaya çok az bir zaman kaldı. Özellikle 15-16 Mart tarihlerinde yaşanan yazı aratmayan havalarında da etkisiyle, 13 il ve 17 ilçede mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayında 13 il ve 17 ilçede mart ayı sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.
Mart ayının ilk 16 gününde ortalama sıcaklığın 10,2 derece ölçüldüğünü, sıcaklık mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleştiğini ortaya koyan Meteoroloji verilerine göre, en yüksek sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:
"Ordu 34,8, Adana 33,3, Osmaniye 32,5, Sinop 32,2, Denizli 31,6, İzmir 31,1, Kilis 30,1, Konya 29,2, Tekirdağ 28,7, Kastamonu 28,5, Edirne 28,1, Afyonkarahisar 26,7, Bingöl 23,7, Kozan 34, Antakya 32, Manavgat 31, Kuşadası 30,6, Yatağan 30,4, Edremit 29,9, Polatlı 28,5, Lüleburgaz TİGEM 28,6, Çermik 28,1, Tavşanlı 29,5, Siverek 27,3, Gökçeada 26,8, Adıyaman Gölbaşı 26,6, Beyşehir 26, Elbistan 25,9, Tomarza 24,3, Gerede 24."