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Dünya Kupası heyecanı başka bir boyuta taşında... Ülkeler son 32 turunda mücadele verecek ve son 16'a kalabilmek için varını yoğunu sahaya yansıtacak. Futbolseverler mücadeleyi beklerken sıklaşan soru "Güney Afrika Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Güney Afrika Kanada maçı bilgileri...

Güney Afrika Kanada maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak.

Muhtemel 11

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Mbatha, Adams, Maseko, Appollis, Rayners.

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies, Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed, David, Larin.