Güney Afrika Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları belli oldu. Bu akşam ilk olarak Güney Afrika ile Kanada karşılaşacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol tutkunları "Güney Afrika Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Dünya Kupası heyecanı başka bir boyuta taşında... Ülkeler son 32 turunda mücadele verecek ve son 16'a kalabilmek için varını yoğunu sahaya yansıtacak. Futbolseverler mücadeleyi beklerken sıklaşan soru "Güney Afrika Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Güney Afrika Kanada maçı bilgileri...
Güney Afrika Kanada maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak.
Muhtemel 11
Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Mbatha, Adams, Maseko, Appollis, Rayners.
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies, Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed, David, Larin.