Güney Kore Başkanı Yoon'a 'ayaklanma' soruşturması! Cezası idam olabilir

Güney Kore iki gün önce Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesi ile sarsıldı. Dünya genelinde şaşkınlık yaratan sıkıyönetim kararı, sadece birkaç saat sonra milletvekillerinin oyuyla reddedildi.

Başkan protestolar ve adrenalin dolu bir gecenin ardından geri adım atmak zorunda kalırken, muhalefet, Yoon'un "anayasayı ve yasaları ağır şekilde ihlal ettiğini" söyleyerek azil davası açtı. Güney Kore Meclis'i azil için cumartesi günü oylamaya gidecek.

Cezası idam olan suçlama

Öte yandan Güney Kore polisinin de cezası idam olan "ayaklanma" suçundan Başkan Yoon'a yönelik bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ekonomide sınırlı etkiler

Belirsizlik içindeki Güney Kore'de piyasalar düşüşe geçerken, sıkıyönetimin hızla kaldırılmasının kurumlarını dayanıklılığını gösterdiği düşünülüyor.

Güney Kore Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yatırımcılara güvence vererek hızlı bir süreci toparlerken, ekonomi ve finans piyasaları üzerinde sınırlı etkiler bekleniyor.