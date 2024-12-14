Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, meclisteki azil önergesinin ardından ilk kez konuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sonrası görevden alınmasına ilişkin Meclis'te sunulan önergenin kabul edilmesinin ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yoon, sıkıyönetim kararının ardından yaşanan gelişmeleri ve kabul edilen azil önergesini değerlendirdi.

Yoon, "Aldığım tüm eleştiri ve destekleri dikkate alarak sonuna kadar halkım için elimden geleni yapacağım" diyerek, siyasi topluma "pervasız siyasetten kaçınma" çağrısı yaptı. Ayrıca, "şimdilik ara veriyor olsa da, son iki buçuk yıldır halkla birlikte geleceğe yönelik yolculuğum durmayacak" şeklinde ifade etti.

Sıkıyönetim ilanı ve sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık'ta televizyondan yaptığı açıklamada, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını ileri sürerek sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun sıkıyönetim kararına karşı yaptığı oylama ve ardından Bakanlar Kurulunun onayı ile karar geri alındı. Yoon, sıkıyönetimi, "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verirken, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girmesi de kaydedildi. Ancak Meclis'teki acil oturumda, 190 milletvekilinin oyuyla sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetim kararının yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı.

Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Bu gelişmeler, Güney Kore'de hükümet ve muhalefet arasındaki siyasi gerilimleri daha da derinleştirdi.