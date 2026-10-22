Güney Kore faizi yüzde 3'te tuttu: Kasımda yeni artış sinyali

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini yüzde 3 seviyesinde sabit tuttu. Temmuz ve ağustos aylarında art arda yapılan 25'er baz puanlık artırımların ardından gelen karar, bankanın sıkılaşma sürecini durdurmaktan çok önceki adımların etkisini değerlendirmeye yöneldiğini gösterdi. Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeye ilişkin daha güçlü beklentileri ve enflasyonun hedefin üzerinde kalması, kasım ayında faizlerin yeniden yükseltilebileceği beklentisini gündemde tutuyor.

Güney Kore'deki karar, enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği ve yapay zekâ yatırımlarının küresel üretim zincirlerini değiştirdiği bir döneme denk geldi. Ülkenin yarı iletken ihracatından sağladığı güçlü gelirler ekonomik büyümeyi desteklerken, artan talep ve maliyetler fiyat baskılarını da besliyor. Bu görünüm, merkez bankasının büyümeyi destekleme ihtiyacından çok enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanmasına neden oluyor.

İki faiz artışının ardından ara verildi

Güney Kore Merkez Bankası'nın yedi üyeli Para Politikası Kurulu, yedi günlük repo faizini yüzde 3 seviyesinde koruma kararı aldı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, temmuz ve ağustos aylarında yapılan toplam 50 baz puanlık sıkılaşmanın ardından ilk duraklama oldu. Banka, önceki artırımların kredi piyasası, tüketim ve fiyatlar üzerindeki gecikmeli etkilerini görmek için yeni bir faiz hamlesinden kaçındı.

Temmuz ayında politika faizi yüzde 2,50'den yüzde 2,75'e çıkarılmış, ağustosta yapılan ikinci artırımla yüzde 3 seviyesine ulaşılmıştı. Güney Kore böylece üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez iki toplantı üst üste faiz artırmıştı. Ekim kararı, bu sıkılaşmanın ardından para politikasının mevcut seviyede ne kadar süre korunacağı sorusunu öne çıkardı.

Bununla birlikte merkez bankasının açıklamaları, faiz artışı sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Banka, enflasyon, ekonomik büyüme ve finansal istikrar koşullarını izleyerek sonraki artırımların zamanlamasını ve hızını belirleyeceğini bildirdi. Dolayısıyla ekim ayında faizlerin sabit tutulması, para politikasında gevşemeye geçildiği şeklinde değerlendirilmiyor.

Kararın ardından dikkatler 26 Kasım'da yapılacak yılın son para politikası toplantısına çevrildi. Ekonomistler arasında bu toplantıda 25 baz puanlık yeni bir artışla politika faizinin yüzde 3,25'e yükseltilebileceği beklentisi öne çıkıyor. Ancak böyle bir adım henüz kesinleşmiş değil ve açıklanacak enflasyon ile büyüme verileri karar üzerinde belirleyici olacak.

Yapay zekâ ihracatı büyümeyi, enerji fiyatları enflasyonu artırıyor

Güney Kore ekonomisinin güçlü görünümünün arkasında, yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel yatırımların yarı iletken talebini artırması bulunuyor. Özellikle gelişmiş bellek çipleri ve veri merkezlerinde kullanılan teknolojiler, ülkenin ihracat performansına önemli katkı sağlıyor. Bu talep, büyük teknoloji üreticilerinin satışlarını desteklerken sanayi üretimi ve yatırımlara da olumlu yansıyor.

Merkez Bankası, ağustos ayındaki tahminlerinde Güney Kore ekonomisinin 2026'da yüzde 3,3, 2027'de ise yüzde 2,9 büyümesini beklediğini açıklamıştı. Ekim kararında ise ekonomik büyümenin her iki yılda da önceki tahminlerden daha güçlü gerçekleşebileceğine işaret edildi. Bununla birlikte bu değerlendirme, ağustos tahminlerinin resmen yeni rakamlarla değiştirildiği anlamına gelmiyor.

Ekonomideki güçlü seyir, merkez bankasına enflasyonla mücadele için hareket alanı sağlasa da fiyat baskılarının kalıcı hâle gelmesi riskini artırıyor. Güney Kore'de tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a geriledi. Ancak bu oran, merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun da yüzde 2,8 seviyesinde bulunması, fiyat baskısının yalnızca petrol ve doğal gaz maliyetlerinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Güçlü ihracatın ücretler ve iç talep üzerindeki etkileri, enflasyon görünümünü daha karmaşık hâle getiriyor. Böylece yapay zekâ yatırımlarından yararlanan Güney Kore ekonomisi, aynı zamanda bu büyümenin oluşturduğu talep baskısını kontrol etmeye çalışıyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatları da merkez bankasının değerlendirmesinde önemli yer tutuyor. Petrol ithalatına bağımlı Güney Kore'de enerji maliyetlerindeki artış, sanayi üretimi ve ulaştırma fiyatları üzerinden daha geniş bir enflasyon baskısı yaratabiliyor. Bu nedenle yarı iletken ihracatının desteklediği büyüme ile enerji kaynaklı maliyet artışları, para politikasını aynı anda iki yönden etkiliyor.

Kasım kararında enflasyon ve konut fiyatları belirleyici olacak

Güney Kore Merkez Bankası'nın önündeki en önemli başlıklardan biri, fiyat artışlarının yanı sıra konut piyasasındaki hareketlilik. Özellikle Seul ve çevresinde konut fiyatlarının yükselmesi, hane halkı borçluluğu ve finansal istikrar açısından risk oluşturuyor. Faizlerin uzun süre düşük kalması, kredi talebinin ve konut fiyatlarındaki yükselişin güçlenmesine neden olabileceği için merkez bankasının politika alanını daraltıyor.

Öte yandan faiz artışları, konut kredisi kullanan haneler ile finansman ihtiyacı bulunan şirketlerin maliyetlerini de yükseltiyor. Güney Kore Merkez Bankası'nın daha önce yayımladığı değerlendirmeler, 25 baz puanlık ek bir faiz artışının hane halkının yıllık faiz giderine yaklaşık 3,3 trilyon won, şirketlerin giderine ise 3,6 trilyon won ek yük getirebileceğine işaret ediyor. Bu durum, enflasyonu kontrol etme ihtiyacı ile borçluların üzerindeki baskıyı sınırlama hedefi arasında hassas bir denge kurulmasını gerektiriyor.

Kasım kararına kadar açıklanacak iki önemli veri, para politikasının yönü açısından yakından izlenecek. Güney Kore'nin üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin öncü verileri 27 Ekim'de, ekim ayı tüketici enflasyonu ise 2 Kasım'da açıklanacak. Büyümenin güçlü kalması ve fiyat baskılarının beklenenden yüksek gerçekleşmesi, yeni faiz artışı ihtimalini güçlendirebilir.

Merkez Bankası'nın 26 Kasım toplantısında alacağı karar yalnızca Güney Kore piyasaları için önem taşımıyor. Ülke, küresel yarı iletken üretiminde ve gelişmiş teknoloji tedarik zincirinde önemli bir konumda bulunduğundan, faiz politikası teknoloji yatırımlarının finansman koşullarını ve Asya piyasalarındaki beklentileri de etkileyebiliyor. Güney Kore wonunun seyri ve ülkeye yönelen sermaye hareketleri de bu süreçten etkilenebilecek diğer alanlar arasında bulunuyor.

Türkiye açısından gelişme, özellikle enerji ithalatçısı ekonomilerde yüksek petrol fiyatlarının faiz politikası üzerindeki etkisini göstermesi bakımından önem taşıyor. Güney Kore'nin güçlü ihracat gelirlerine rağmen enflasyon nedeniyle faiz artırımı ihtimalini gündemde tutması, küresel para politikasında hızlı gevşeme beklentilerinin her ülkede karşılık bulmadığına işaret ediyor. Asya'daki faiz ve sermaye hareketleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik uluslararası yatırımcı tercihlerini de dolaylı olarak etkileyebiliyor.

Güney Kore Merkez Bankası ekim ayında beklemeyi tercih etmiş olsa da para politikasının yönüne ilişkin belirsizlik ortadan kalkmış değil. Enflasyondaki düşüşün sürmesi, konut fiyatlarının dengelenmesi ve önceki faiz artırımlarının ekonomiye yansıması bankaya hareket alanı sağlayabilir. Buna karşılık güçlü teknoloji ihracatı ile yüksek enerji maliyetlerinin fiyat baskılarını canlı tutması, kasım ayında yeni bir faiz artışını gündeme getirebilir.