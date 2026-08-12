Güney Kore'den 7 dev teknoloji projesi

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Güney Kore, gelecekteki ekonomik rekabetini yalnızca yarı iletken ve yapay zekâya bırakmak istemiyor. Hükümet, ülkenin önümüzdeki 10–20 yıllık teknoloji üstünlüğünü belirlemesi hedeflenen yedi büyük stratejik alanı aynı program altında topladı.

“Seven Major SEED” adı verilen plan; enerji, uzay, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji ve kritik hammaddeleri kapsıyor. Seul yönetiminin amacı yeni sektörler yaratırken Çin, ABD ve Japonya ile giderek sertleşen teknoloji yarışında ülkenin konumunu korumak.

2030 hedefi: Ay’a iniş

Programın en dikkat çekici hedeflerinden biri Güney Kore’nin 2030 yılına kadar Ay’a insansız iniş gerçekleştirmesi.

Ülke kendi fırlatma teknolojisini geliştirerek uzay çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Danuri Ay yörünge aracıyla önemli bir deneyim kazanan Güney Kore, bundan sonraki aşamada yalnızca Ay’ın çevresinde dolaşmak değil yüzeye ulaşmak istiyor.

Uzay programı aynı zamanda havacılık, uydu, haberleşme ve ileri malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi açısından yeni bir sanayi alanı olarak görülüyor.

Kuantum yarışında 2029 takvimi

İkinci büyük hedef kuantum teknolojileri.

Güney Kore, 2029 yılına kadar tamamen yerli teknolojiyle 100 kübit kapasitesinde bir kuantum bilgisayarı geliştirmeyi planlıyor.

Kuantum bilgisayarları klasik bilgisayarların çok uzun sürede çözebildiği bazı problemlerin çok daha hızlı hesaplanabilmesi potansiyeli nedeniyle teknoloji yarışının en kritik alanlarından biri haline geldi.

Seul yönetimi bu alandaki dışa bağımlılığı azaltarak kuantum donanımı ve yazılımında kendi ekosistemini oluşturmayı hedefliyor.

Küçük nükleer reaktörlerde 2035 hedefi



Güney Kore’nin üçüncü büyük hamlesi küçük modüler nükleer reaktörler olacak.

Hükümet yerli küçük modüler reaktörlerin 2035 yılına kadar ticari kullanıma geçmesini hedefliyor. Geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük ölçekte kurulabilen bu sistemler, enerji üretiminde yeni büyüme alanlarından biri olarak görülüyor.

Özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısının hızla artan elektrik ihtiyacı, küçük modüler reaktörlere yönelik küresel ilgiyi artırıyor.

Güney Kore ise güçlü olduğu nükleer mühendislik altyapısını kullanarak bu pazarda ihracatçı ülkelerden biri olmayı amaçlıyor.

Beyin ile bilgisayar arasındaki sınır kalkıyor

Yedi proje içinde doğrudan insan yaşamını değiştirme potansiyeli en yüksek alanlardan biri ileri biyoteknoloji.

Güney Kore, beyin-bilgisayar arayüzüne dayalı ürünleri 2035 yılına kadar ticarileştirmeyi hedefliyor.

Bu teknolojiler beyindeki sinyallerin elektronik cihazlar tarafından algılanması ve bilgisayar sistemleriyle iletişime dönüştürülmesi üzerine kuruluyor.

Uzun vadede felçli hastaların cihazları düşünce yoluyla kontrol etmesinden yeni nesil sağlık uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanı ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

Füzyon enerjisinde büyük yarış

Programın bir diğer ayağı nükleer füzyon teknolojisi.

Füzyon, Güneş’in enerji üretme mekanizmasını Dünya’da kontrollü biçimde taklit etmeyi amaçlıyor. Ticari ölçekte başarılması halinde düşük karbonlu ve büyük miktarda enerji üretme potansiyeli nedeniyle dünyanın en büyük teknoloji yarışlarından biri haline gelmiş durumda.

ABD, Çin, Avrupa ve Japonya bu alana milyarlarca dolarlık kaynak ayırırken Güney Kore de kendi araştırma altyapısını stratejik büyüme alanına dönüştürmek istiyor.

Yeni nesil yenilenebilir enerji

Altıncı proje, mevcut güneş ve rüzgâr teknolojilerinin ötesine geçen yeni nesil yenilenebilir enerji sistemlerine odaklanacak.

Seul yönetimi enerji teknolojilerini yalnızca iklim politikası açısından değil, sanayi rekabetinin önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Elektrifikasyon, veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı ve elektrikli araçların enerji ihtiyacı büyürken ucuz ve kesintisiz elektrik sağlayabilen ülkelerin sanayi yatırımlarında avantaj kazanması bekleniyor.

Bu nedenle enerji teknolojisi Güney Kore’nin yeni büyüme planının merkezindeki başlıklardan biri haline geliyor.

Kritik madenlar için tedarik zinciri hamlesi

Yedinci ve son büyük proje ise bütün diğer teknolojilerin hammaddesine dokunuyor.

Güney Kore kritik madenlar ve ileri malzemelerde daha güvenli bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor. Bataryalardan yarı iletkenlere, savunma sistemlerinden yenilenebilir enerji ekipmanlarına kadar birçok sektör aynı kritik hammaddelere bağımlı durumda.

Çin’in bazı kritik madenların üretim ve işlenmesindeki güçlü konumu, Güney Kore açısından ekonomik olduğu kadar stratejik bir risk oluşturuyor.

Seul’ün yeni programı bu nedenle yalnızca yeni teknolojileri geliştirmeyi değil, bu teknolojileri üretmek için gerekli hammaddelere erişimi de güvence altına almayı amaçlıyor.

Güney Kore Bilim ve BİT Bakanı Bae Kyung-hoon’un açıkladığı planın arkasında uzun vadeli büyüme kaygısı bulunuyor. Ülke yönetimi, yarı iletken ve yapay zekâdaki mevcut üstünlüğün önümüzdeki 10–20 yıl için tek başına yeterli olmayacağı hesabıyla yeni ekonomik büyüme alanlarını bugünden oluşturmaya çalışıyor.