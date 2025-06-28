Güney Koreli yürüyüşçü Giresun'da: Türkiye turu sırasında duygulandıran anlar

Yürüyerek Türkiye’yi keşfetmeye devam eden ünlü içerik üreticisi, Karadeniz turunun Giresun ayağında Bulancak ilçesi sınırına ulaştı. İlçe girişinde Atatürk posteriyle karşılaşan Park, “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” ifadesini Türkçe olarak okuyarak sosyal medya takipçilerine duygu dolu bir an yaşattı.

Yayında Canlı Manzara Paylaşımları

Seyahati boyunca güzergah üzerindeki doğal ve kültürel zenginlikleri izleyicileriyle paylaşan Park, Giresun’un yeşil doğasını da es geçmedi. Yürüyüş esnasında sık sık canlı yayın açarak takipçilerine hem yöresel atmosferi hem de kendi deneyimlerini aktaran gezgin, Türk takipçileri tarafından da ilgiyle izleniyor.

Park’ın Türkiye turu, yalnızca bir geziden ibaret değil; farklı kültürler arasında köprü kuran bir etkileşim deneyimine dönüşüyor.