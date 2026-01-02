Güneydoğu Anadolu’nun tarihi yeşil enerjiyle aydınlanacak

Aydınlatmalar sayesin­de yoğun ziyaretçi alan tari­hi mekanların sadece gündüz değil gece saatlerinde de cazi­besini sürdürmesi hedefleni­yor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bölgenin gelişimi ve kalkın­masına her alanda çatı kuruluş olarak destek sağlamaya çalış­tıklarını söyledi.

Yüzde 50’ye yakın enerji tasarrufu

Bu çerçevede Hasankeyf Kalesi’nde yaptıkları aydın­latma çalışmasının çok işlev­sel olduğu için benzer proje­leri geliştirme kararı aldıkla­rını vurgulayan Maral, “Biz Batman Hasankeyf’te Ka­le Aydınlatması Projesi’nde özel sektör iş birliğini de sü­rece dahil ettik. Bu tarz pro­jelerde düşük enerji tüketimi içeren bazı durumlarda so­lar yenilenebilir enerji unsu­ru içeren projeler uyguluyo­ruz.

Yani biz Hasankeyf Ka­lesi’ni klasik bir aydınlatma metoduyla işlevlendirmedik. Özel sektörün bu alanda yeni bir bakışı açısını işin içine da­hil ederek bir nevi aslında bir yeşil enerji projesi uygulamış olduk, son derece de ilgi gören özel bir projeye dönüştü. Ha­sankeyf’te yürüttüğümener­ji projesinde yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir enerji tasarru­fu sağlandı” dedi.

Balıklıgöl Platosu’nda da aynı yaklaşımı devam ettir­diklerini belirten Maral, “Biz bu projeleri bir analiz dokü­manına dayandırıyoruz. Bi­zim bölge illerinde seçmiş ol­duğumuz yoğun ziyaretçi çe­ken bazı noktalarda bu pilot projeleri de uygulamaya de­vam edeceğiz. Çünkü bölge­de gerçekten çok ziyaretçi çe­ken noktalarda ciddi bir ener­ji sarfiyatı oluyor. İlk etapta o noktalarla başlamayı düşü­nüyoruz. Diyarbakır’da Zer­zevan Kalesi, Mardin Sa­vur’da Dereiçi Mahallesi, Ki­lis’te Ravanda Kalesi için bu tarz aydınlatma projelerimiz sürecek” diye konuştu.