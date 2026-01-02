Güneydoğu Anadolu’nun tarihi yeşil enerjiyle aydınlanacak
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, bölge illerinde yoğun ziyaretçi alan tarihi mekanları güneş enerjisi ve akıllı otomasyon sistemleriyle aydınlatacak. Bu kapsamda Şanlıurfa’da Balıklıgöl Yerleşkesi ve tarihi kale bölgesinde 75 bin metrekarelik alanda başlatılan aydınlatma çalışmaları sürüyor.
Aydınlatmalar sayesinde yoğun ziyaretçi alan tarihi mekanların sadece gündüz değil gece saatlerinde de cazibesini sürdürmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, bölgenin gelişimi ve kalkınmasına her alanda çatı kuruluş olarak destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Yüzde 50’ye yakın enerji tasarrufu
Bu çerçevede Hasankeyf Kalesi’nde yaptıkları aydınlatma çalışmasının çok işlevsel olduğu için benzer projeleri geliştirme kararı aldıklarını vurgulayan Maral, “Biz Batman Hasankeyf’te Kale Aydınlatması Projesi’nde özel sektör iş birliğini de sürece dahil ettik. Bu tarz projelerde düşük enerji tüketimi içeren bazı durumlarda solar yenilenebilir enerji unsuru içeren projeler uyguluyoruz.
Yani biz Hasankeyf Kalesi’ni klasik bir aydınlatma metoduyla işlevlendirmedik. Özel sektörün bu alanda yeni bir bakışı açısını işin içine dahil ederek bir nevi aslında bir yeşil enerji projesi uygulamış olduk, son derece de ilgi gören özel bir projeye dönüştü. Hasankeyf’te yürüttüğümenerji projesinde yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir enerji tasarrufu sağlandı” dedi.
Balıklıgöl Platosu’nda da aynı yaklaşımı devam ettirdiklerini belirten Maral, “Biz bu projeleri bir analiz dokümanına dayandırıyoruz. Bizim bölge illerinde seçmiş olduğumuz yoğun ziyaretçi çeken bazı noktalarda bu pilot projeleri de uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü bölgede gerçekten çok ziyaretçi çeken noktalarda ciddi bir enerji sarfiyatı oluyor. İlk etapta o noktalarla başlamayı düşünüyoruz. Diyarbakır’da Zerzevan Kalesi, Mardin Savur’da Dereiçi Mahallesi, Kilis’te Ravanda Kalesi için bu tarz aydınlatma projelerimiz sürecek” diye konuştu.