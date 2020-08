Güngör ağabey'imizi özlemle anıyoruz

19 Ağustos 2020

DÜNYA gazetesinin duayen yazarı Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ı ölümünün ikinci yılında anıyoruz. DÜNYA’nın ikinci sayfasındaki “Olayların İçinden” köşesinden iş dünyasına seslenen Uras, 37 yıl boyunca ekonominin en karmaşık konularını en yalın haliyle aktardı. Piyasaları 'Ayşe Teyze ekonomisi' ile anlatmasıyla da tanınan Uras, 22 Temmuz 1933'te Düzce'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da TED Yenişehir Koleji’nde tamamladı. Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘mali şube’sinden mezun oldu, 1988’de Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğe hak kazandı, 1994’te Marmara Üniversitesi’nde profesör oldu.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, DÜNYA ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Uras, son olarak DÜNYA ve Milliyet gazetelerinde yazılarına devam etmekteydi. Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz ve Güngör Uras imzaları ile 10 bini aşkın makale yazdı.

"SAF VE BAKİR ANADOLU ÇOCUĞU"NA EKONOMİYİ ANLATTI



DÜNYA GAZETESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN GÜLDAĞ:

Türkiye’ye aklıyla, fikriyle büyük emek verdi



● Güngör ağabeyin DÜNYA'da çok özel bir yeri vardır. Güngör Uras, gazetemiz DÜNYA’nın ilk yazarlarındandır. DÜNYA’nın bir ekonomi gazetesi olarak yayınına başlamasıyla birlikte Tevfik Güngör mahlasıyla 37 yıl okurlarına gazetemizin ikinci sayfasındaki köşeden seslendi. Dile kolay 37 yıl her gün! İş dünyasıyla iç içeydi. Anadolu’nun nabzını çok iyi tutardı. Yalın ve kolay anlaşılır anlatımı ayırt edici ve çok önemli bir özelliğiydi Güngör ağabeyin. ‘Ayşe Teyze’nin, ‘Ali Rıza Bey Amca’nın kolaylıkla kavrayacağı şekliyle anlattı en karmaşık sorunları… Sadece ekonomi de değil… Kendisine de yakıştırdığı sıfatla milyonlarca ‘saf ve bakir Anadolu çocuğu’na hayatın çeşitli yüzlerini anlattı. Herkesin anlayacağı dille…



DÜNYA BAŞYAZARI OSMAN AROLAT:

25 yıl köşe arkadaşlığı yaptık, her yönüyle idol oldu



●Güngör Ağabey ile Ankara’dan 70’li yıllarda İstanbul’a gelip TÜSİAD Genel Sekreteri olduğu yıllarda tanıştım. Güngör Ağabey, bir üretim ve sanayi aşığıydı... Her yönüyle bizler için idol oldu. Çok çalışkandı. Kurallarına bağlıydı. Doğru bildiğini net olarak ortaya koyardı. O dönemdeki bütün ekonomi muhabirleri gibi benim de ufkumu açtı. Ağabeyim, eğitimcim, yol göstericim oldu... Aynı şekilde bizim kafalarımızda kalıplaşmış işveren modelinin kırılmasına ve TÜSİAD’ın önemli görevler üstlenmesine imkan yarattı. DÜNYA'ya gelişimden bu yana 25 yıl köşe arkadaşlığı yaptık. Ekonomiyi bir yandan kuramsal yapısıyla bir yandan Ayşe Teyze’nin sorunlarını içerecek şekilde anlatarak, çok yönlü ve anlaşılır kıldı.

HAYATIMIZDA ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLDURDU / Rüştü Bozkurt



● Hayatı ne kadar çeşitlendirir, renklendirir ve çiçeklendirirsek, o kadar zenginleştiririz. Herkesin bizim gibi düşmesini, bizim gibi davranmasını istemeye başladığımız an, hayatı insanlar için keyifli kılan zenginliklere karşı bilerek ya da bilmeyerek adımlar atmış oluruz.



Benim “düşünceleri yazıyla paylaşma” konusuna yüklediğim değer ile Güngör Uras’ın yüklediği değer farklıydı. Kendi içime yolculuk yaptığımda hep şunu söyledim: Benim bakış açımla yazmak kadar “Ayşe Teyze Ekonomisi” yazmak da insanlar için gerekli. Değişik bir açıdan hayatın boşluğunu dolduruyordu. Geniş ilgileri vardı; ilgilerinin peşinden koşan çalışkanlığı ve gayreti de… Bu dünyaya iz bırakarak sonsuz yolculuğuna çıktı… O’nu sevgiyle anıyorum…